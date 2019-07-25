Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM

У Совета по правам человека при президенте сложилось «неплохое впечатление» от губернаторской кампании в Петербурге. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Брод заявил, что СПЧ внимательно следит за избирательным процессом в Петербурге, на прошлой неделе общественники посещали штабы кандидатов, привлеченные эксперты из Венгрии, Эстонии и Финляндии тоже знакомились с ситуацией.

«В целом впечатление от губернаторских выборов у нас неплохое. Они проходят в рамках действующего законодательства», — сказал Брод.

Впрочем, он указал на необходимость внесения изменений в законы о муниципальном фильтре. Напомним, чтобы зарегистрироваться кандидатом в губернаторы, необходимо получить 10% подписей муниципальных депутатов, которые в абсолютном большинстве контролируются одной партией — «Единой Россией».

«Законодательство, безусловно, нуждается в совершенствовании, мы говорили много о механизмах муниципального фильтра. И не только мы, но и председатель Центризбиркома, эксперты. Это дело будущего, поэтому работаем в тех рамках, которые задал нам законодатель», — сказал Брод.