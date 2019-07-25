Горно-Алтайск, , 16:29 — REGNUM

Экспертная группа алтайского кадрового конкурса «Команда РАзвития» отобрала финалистов — 50 лучших конкурсантов. Об этом с своём инстаграм-аккаунте сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, по чьей инициативе проводится конкурс.

50 лучших: в Горно-Алтайске названы финалисты конкурса «Команда РАзвития» «Команда РАзвития»

Хорохордин сообщил, что в течение месяца с финалистами будет проводиться индивидуальное собеседование с участием представителей экспертной группы. Заключительный этап конкурса предполагает проведение деловой игры, на которой финалистам предстоит решить представленные управленческие задачи, продемонстрировать коммуникативные навыки и умение работать в команде. Имена победителей будут названы 28 августа.

«А участники, которые не прошли дальше, не расстраивайтесь, вы все — команда РАзвития, команда неравнодушных людей, желающих работать на благо нашей республики. Все вы будете востребованы как специалисты, на всех мы будем обращать внимание, рекомендовать для работы не только в органах власти, но и в подведомственных учреждениях, в муниципалитетах, на предприятиях», — пообещал Олег Хорохордин.

К участию в конкурсе допускались граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет с высшим образованием. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, онлайн-тестирование прошли 103 победителя первого этапа конкурса. 25 июля Хорохордин провел очередное заседание оргкомитета, на котором и были определены 50 финалистов. 30 из них — жители Горно-Алтайска, ещё 11 — сёл Республики Алтай (Усть-Кокса, Кош-Агач, Турочак, Теректа, Майма, Шебалино). Среди финалистов из других регионов — жители Москвы, Краснодара, Алтайского края, Балашихи (Московская область).

«Считаю важным собрать сильную профессиональную команду, которой предстоит решать стратегически важные задачи и принимать ответственные решения. Для победителей конкурса представится возможность проявить себя в полной мере и работать на благо Республики Алтай», — цитирует пресс-служба слова Хорохордина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о начале работы по формированию кадрового резерва Олег Хорохордин объявил в конце апреля 2019 года. Оператором конкурса «Команда РАзвития» выступила Высшая школа государственного управления (ВШГУ), которая, как отметил Хорохордин, «готовит специалистов высочайшего уровня».

Сам Хорохордин также является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва ВШГУ — так называемой «школы губернаторов», уже 20 представителей которой возглавляют разные субъекты федерации.