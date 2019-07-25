Милан, Италия, , 16:27 — REGNUM

Вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини в прямой трансляции на своей странице в Twitter в четверг, 25 июля, раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу о нелегальной миграции.

Маттео Сальвини Governo.it

Созванное Макроном совещание министров стран ЕС, в котором Сальвини не принимал участия, вице-премьер назвал «удивительным».

У Макрона нет никаких прав настаивать на том, чтобы нелегальных мигрантов принимали в ближайших к Ливии портам ЕС, то есть в Италии, отметил Сальвини. Италия, по его словам, «не принимает от тебя указаний».

Если Франция хочет принимать на своей территории нелегальных мигрантов, то ей никто не мешает этого делать, сказал вице-премьер. Пока что Франция этого не делает, и заявления Макрона выглядят лицемерными, считает Сальвини. Италия не будет менять свою политику в вопросе нелегальной миграции, добавил он.

«Твое здоровье, Эммануэль», — иронически заявил вице-премьер и выпил свой кофе.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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