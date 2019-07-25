Владикавказ, , 16:27 — REGNUM

Военнослужащие Южного военного округа приняли участие в «артиллерийских дуэлях» на Северном Кавказе. Более 800 артиллеристов 49 общевойсковой армии в условиях сложной горно-лесистой местности провели учения с применением 122-мм самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град-М», сообщили ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе ЮВО.

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач. Были отработаны навыки уничтожения бронетехники и живой силы условного противника. Расстояние, с которого велись стрельбы, составляло до семи километров.

Также минометными подразделениями была отработана тактика «кочующих» минометов. Установленные в кузове КамАЗов, они стреляли по целям, находящимся за естественными преградами.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 24 июля, на территории Южной Осетии, Абхазии, Армении и России начались масштабные двусторонние учениях, в которых принимают участие 49-я и 58-я общевойсковые армии. Учения начались на фоне запланированных маневров стран — членов и партнеров НАТО Agile Spirit-2019 («Проворный дух» 2019), которые пройдут с 27 июля по 9 августа в Грузии.