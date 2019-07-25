Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM

«Удельные княжества» на карте Петербурга — территории, которые подчиняются локальным политическим деятелям, а не закону — следует упразднить путем реформирования избирательной системы. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Брод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Брод указал на очевидные нарушения на муниципальных выборах в Петербурге. Как писало ИА REGNUM, десятки мунииципальных избиркомов скрывали дату назначения выборов от кандидатов, свое место положение, кандидаты не могли подать документы из-за неработающих комиссий или очередей из подставных кандидатов в спортивных костюмах. Позднее сотням оппозиционных кандидатов было отказано в регистрации, они пытаются восстановиться через суды или жалобы в Горизбирком и ЦИК.

«Что касается муниципальных выборах — здесь проблемы есть, об этом тоже говорится на всех углах: на вчерашнем митинге, в Совете по правам человека. Кстати, сегодня проходит заседание комиссии по избирательным правам, где обсуждается и ситуация в Санкт-Петербурге, подключаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны гражданского контроля делаем свое заявление о том, что избирательная система Петербурга сама по себе нуждается тоже в реформировании, в приведении ее к общепринятой схеме ТИК, УИК и Горизбирком. Чтобы не было таких замкнутых пространств, «удельных княжеств», которые «что хочу, то и ворочу». А чтобы все было достаточно прозрачно и в рамках закона», — заявил Брод.

Заметим, ранее с идеей упразднить избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) выступал и глава Горизбиркома Виктор Миненко. Законодательно ИКМО находятся в слабом подчинении по отношению к Горизбиркому. Это выражается в том, что прямые распоряжения ГИК не исполняются, в некоторых ИКМО их члены заявляли, что ГИК — это «параллельная комиссия» по отношению к ним, а в ИКМО «Екатерингофский» даже не пустили члена Горизбиркома Екатерину Фесик.