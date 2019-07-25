Москва, , 16:25 — REGNUM

В связи с задержанием российского танкера Украиной в Госдуме допустили, что флоту Украины надоело плавать.

«Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер. Похоже, украинскому флоту, точнее, тому, что он него осталось, надоело плавать в Азовском и Черном морях», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе», сообщила пресс-служба ведомства.

В Госдуме осудили пиратские действия властей Украины.

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