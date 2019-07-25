Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд отказал депутату Закса Борису Вишневскому в удовлетворении иска к Горизбиркому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий через суд пытался признать незаконным отказ в регистрации кандидатом в губернаторы северной столицы. Вишневский рассказал на суде, что объехал 84 муниципалитета, чтобы собрать подписи так называемого «муниципального фильтра» — 10% муниципальных депутатов, которые по закону необходимы, чтобы быть зарегистрированным. Однако ему удалось получить лишь пять подписей.

Суд в удовлетворении административных исковых требований отказал. Вишневский намерен обжаловать это решение либо сразу обращаться в Конституционный суд. Таким образом он попытается бороться с самим фактом наличия «муниципального фильтра».

«Муниципальный фильтр я полагаю неконституционным. Несмотря на то, что Конституционный суд 7 лет назад уже рассматривал этот закон, я считаю, что практика последних семи лет показала объективную необходимость пересмотра этой позиции. КС тогда заявил, что фильтр не может быть применен для произвольного отсечения оппозиции от выборов, а сделан для отсечения тех, кто не имеет поддержки избирателей. На практике мы видим прямо противоположное. Самый вопиющий случай, пожалуй, это случай Евгения Ройзмана, который на прямых выборах стал мэром Екатеринбурга, а на губернаторских не прошел «мунфильтр». Видимо, никак он там поддержки не имеет», — заявил Вишневский.

На губернаторских выборах в Петербурге зарегистрированы четыре кандидата: врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец), депутат ЗакСа Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), депутат ЗакСа Михаил Амосов («Гражданская платформа»), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ).