Киев, , 16:23 — REGNUM

В пяти избирательных округах на выборах в Раду может произойти повторный пересчет голосов, заявили сегодня, 25 июля, наблюдатели из гражданской сети «Опора».

Глава организации Ольга Айвазовская уточняет, что проблемные округа расположены в Закарпатье, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях. По ее словам, поводом для пересчета может стать малый разрыв между кандидатами или нарушения в процедуре транспортировки.

Вместе с тем глава «Опоры» отметила, что работники комиссий на этих округах «находятся на грани нервного истощения».

«Представьте, насколько люди «счастливы» возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника… Но время для подсчета голосов есть до 5 августа», — сказала она.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что комиссия сделает всё возможное, чтобы в 15-дневный срок, как положено по законодательству, объявить результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

В ЦИК подтвердили, что на нескольких участках разница между кандидатами очень мала, их сторонники очень тщательно следят за каждым голосом и бюллетенем — «поэтому такие серьезные задержки» (с подведением итогов). Также известно, что действия ряда окружных комиссий были обжалованы в судах и ЦИК ждет судебных вердиктов.

Согласно официальным данным, на вечер 25 июля подсчитано 99,91% избирательных бюллетеней. Между тем пересчет голосов может повлиять на итоги выборов в мажоритарных округах.