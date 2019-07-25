Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM

На экстерриториальных избирательных участках в Ленобласти за нового губернатора Петербурга потенциально могут проголосовать до 200 тысяч человек. Об этом завил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM. Заметим, впервые на губернаторских выборах участки образуют за пределами региона — не только в Ленобласти, но и в Псковской области. Юрий Кузьмин назвал это «смелым экспериментом».

«Что касается Ленинградской области, то около 200 тысяч человек проживает в тех массивах и садоводческих товариществах, которые потенциально могут проголосовать», — сообщил Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что, по мнению Горизбиркома, «все эти 200 тысяч» на участках на самом деле никто не ждет.

«На самом деле мы не считаем, что там проголосуют тысячи — мы очень надеемся, что там проголосуют по сотне на каждом участке», — пояснил член ГИК.

Всего в Ленобласти будут организовано 72 «дачных» участка. В Псковской области таких участков будет 20. Ранее кандидаты в губернаторы Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко называли этот эксперимент потенциальным полем для фальсификаций, так как организовать контроль за дачными участками будет сложно ввиду их низкой технической оснащенности. Тихонова направила в ЦИК призыв отказаться от этой идеи.

«Что касается Пскова, то где-то до 40 тысяч потенциальных избирателей проживают на территории Псковской области. Поэтому там мы видим целесообразность в создании участков тоже», — объяснил позицию Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Добавим, для голосования за пределами Петербурга гражданам придется подать заявление об откреплении либо через МФЦ, либо через Территориальные избиркомы.