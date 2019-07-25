Москва, , 16:20 — REGNUM

Провокация с задержанием российского танкера в Одессе работает на обострение отношений между Россией и Украиной, чтобы президент Владимир Зеленский в принципе не мог выйти за определённые рамки поведения. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский получает полноту власти — над исполнительной, законодательной, скоро судебной, и четвёртой власти тоже, над журналистами. Всё будет под его контролем. Возникает ситуация, чтобы он мог (как президент) нормально функционировать», — заявил Степанян.

По его мнению, кураторы Зеленского, как внутри Украины, так и вне страны, не исключают того, что на каком-то этапе президент сможет воспользоваться своими широкими полномочиями и обрести политическую волю. Чтобы этого не допустить, ситуацию следовало «подогреть», уверен эксперт.«Ему выгодно будет наладить отношения с Россией. Но силы, которые его привели — им это невыгодно. Поэтому они пытаются перед переговорным процессом так нагнетать ситуацию, чтобы все думали не о том, чтобы договориться, а как всё потушить. Чтобы не было армагеддона, чтобы не было войны», — добавил Степанян.