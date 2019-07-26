Вашингтон, , 06:38 — REGNUM

Беспредельное прославление демократии западного образца как средство от любого государственного, социального или экономического заболевания, все более сталкивается с суровой реальностью, в которой серьезный вес приобретают объединения центристов, консерваторов и национальных партий. Почему «всесторонне теоретически обоснованная» западная демократия все более терпит крах, обсуждает автор ИА REGNUMРуслан Хубиев.

Светоч Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Критическим экспериментом, который подтвердил всю однобокость нынешней формы западной демократии, стал период безраздельного лидерства западных стран под руководством США после падения социалистической системы. Несмотря на все попытки скрыть недостатки этой системы, невозможно оказалось спрятать тот факт, что американская демократия — это система, безраздельно управляемая капиталами. Интересы олигархов раз за разом перевешивают чаяния значительно превосходящих их числом простых избирателей.

Механизм этого довольно несложен, корпоративные вклады в финансирование предвыборных кампаний вкупе с отработанными схемами рекламных популистских кампаний оказались достаточными для уверенного зомбирования избирательской массы в нужном для заказчика направлении. Тем же этот бумеранг возвращается, создавая в западных демократиях критическую массу популистов у власти. Популистов, которые оказываются неспособны принимать решения, лежащие за рамками заявленного коридора возможностей.

Отсюда каждый следующий президент США сталкивается с необходимостью надувать финансовые пузыри, провоцировать цветные революции и заниматься прочим политическим деструктивом как у себя в стране, так и по всей земле. Именно поэтому альтернатива, демонстрируемая Москвой и Пекином, в качестве возможности отличной от Запада политической организации, так важна для современного мира.

Читайте статью Руслана Хубиева «Кто сказал, что американская демократия хороша для всех?».