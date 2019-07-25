Москва, , 16:12 — REGNUM

На Украине есть силы, которые горячо поддержали провокацию с задержанием российского танкера в Одессе, даже несмотря на то, что это прямо противоречит текущим интересам Киева. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Это для чего делается? Внешний манипулятор, который хочет не допустить сближения Украины и России. Такие силы есть как внутри страны, так и вне», — заявил Степанян.

По его мнению, главный интерес в инциденте имеют, безусловно, США, которые хотят поддерживать определённый уровень конфликтности между Украиной и Россией. Но найти поддержку в самой украинской столице Вашингтону было совершенно несложно, уверен эксперт.

«Говорят, что поступок Украины нелогичен. Как будто кто-то ищет какую-то логику того, что происходит в Украине. Но там всё происходящее алогично. Вот пришли птенцы, вылупились из-под политической скорлупы и чувствуют себя орлами? Что делать? Надо с Россией переговорить с позиции силы», — отметил он.

«Что надо сделать? Захватить какой-нибудь корабль. Захватим корабль и будем в выигрыше, использовать в переговорах. Захватили ваш корабль — если хотите обратно, отпустите наших моряков, мы отпустим ваших», — добавил Степанян.