Москва, , 16:12 — REGNUM

В Госдуме осудили провокацию Украины в связи с задержанием российского танкера, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе», сообщила пресс-служба ведомства.

В Госдуме также считают, что такие действия приведут к обострению российско-украинских отношений.

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