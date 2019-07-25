Тбилиси,
25 июля 2019, 16:02 — REGNUM
В переговорах по вопросу поиска альтернативы Верхнему Ларсу наступает новый этап. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян по итогам переговоров в Грузии.
«Как пройдет этот этап и какой прогресс может быть достигнут… конечно, следя за вопросом и консультируясь, говоря с нашими партнерами, могу просто выразить надежду, что такая ситуация наступит, однако сказать больше этого не могу».
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян
По его словам, прежде всего, эта альтернативная дорога касается Грузии и России: «Уверен, что вы следите за новостными потоками и видите, что переговоры между двумя сторонами по этому вопросу продолжаются».
«Естественно, мы очень внимательно следим и говорим об этом с нашими двумя партнерами — и Россией, и Грузией. Однако сторонами переговоров являются Россия и Грузия. Мы, естественно, говорили об этом также сегодня и продолжаем следить, надеясь, что действительно сложится ситуация, в которой решение вопроса станет более обозримым, ощутимым», — сказал Мнацаканян.
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян