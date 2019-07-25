Киев, , 15:51 — REGNUM

Дилетантизм и меркантильные интересы как прошлых, так и нынешних чиновников нанесли Украине не меньший ущерб, чем военные действия на востоке страны, заявил сегодня, 25 июля, украинский политолог Геннадий Рябцев.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что новоизбранных депутатов «Слуги народа» научат работать в Раде на специальных тренингах.

ИА REGNUM напоминает, что в политической силе Зеленского заявляют, что в рамках тренинга депутаты должны получить необходимый уровень знаний про современное состояние, проблемы и перспективы разных отраслей экономики и социальной жизни страны.

«К сожалению, в украинском обществе пока не сформировалось понимание, что официанты и аниматоры, водители и фотографы неспособны профессионально формировать и реализовывать государственную политику. Даже после недельного тренинга по разбору мёртвых американских кейсов», — отмечает эксперт, комментируя эту новость.

Рябцев заявляет, что и в управлении, и в бизнесе на Украине факты все чаще стали подменяться домыслами, научный подход — имитацией, а эффективность и результативность — политической целесообразностью. Также он приводит в качестве примера признание автора предыдущей редакции Энергетической стратегии Украины:

«У нас не было прогнозных данных по экономике и отрасли, поэтому мы выдумали эти цифры сами».

Также Рябцев заявляет, что тщетные потуги представителей нынешней руководящей «элиты» по превращению закрытой от общества и оторванной от его нужд правительственной машины в безупречный государственный механизм говорят о том, что они движутся в обратном направлении.

«В полной мере ощутить дыхание бездны, у которой оказалась наша страна, могут только имеющие опыт работы в государственном управлении, науке и образовании в советские времена… Конечно, политики, чиновники и грантоеды, успешно утилизирующие ресурсы зарубежных спонсоров, не торопятся кричать «караул!». Им всё ещё кажется, что выросшее за время независимости поколение активнее, предприимчивее, продвинутее прежних. Хозяева просторных кабинетов на Печерских холмах предпочитают не замечать, как деградируют их помощники, неспособные не только подготовить нормативно-правовой акт, но даже набрать его без грамматических ошибок», — резюмирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что в стране есть глобальная проблема — кадровый дефолт. Он пожаловался, что офис Зеленского испытывает трудности даже с назначением губернаторов.