Киев, 25 июля 2019, 15:51 — REGNUM
Atlantic Council предложил президенту Украины Владимиру Зеленского кандидатов на пост премьер-министра, которые устраивают западных кредиторов, но не устраивают украинскую экономику, нуждающуюся в премьере-промышленнике. Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Алексей Валевский.
Он призвал Зеленского остановить процесс деиндустриализации Украины и назначить на пост премьера промышленника.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле журналист американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг отметила пять кандидатов на пост премьер-министра Украины. По её словам, кабинет министров Украины могут возглавить: заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.
Напомним, 24 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что фамилии кандидатов на должности премьера и профильных министров будут известны до начала работы парламента.