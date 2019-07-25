Киев, , 15:51 — REGNUM

Atlantic Council предложил президенту Украины Владимиру Зеленского кандидатов на пост премьер-министра, которые устраивают западных кредиторов, но не устраивают украинскую экономику, нуждающуюся в премьере-промышленнике. Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Алексей Валевский.

«Что объединяет те кандидатуры, которые мы обсуждаем? Они никак не связаны с реальной экономикой… Тот список очень нравится нашим западным кредиторам. Для наших западных друзей главное, чтобы новый меморандум взаимоотношений Украины с МВФ воспринимался «на ура» новым премьер-министром… Эти люди не связаны с реальной экономикой, они связаны с финансовыми потоками, они идеально подходят для наших кредиторов, идеально, берите в долг сколько хотите», — сказал Валевский.

Он призвал Зеленского остановить процесс деиндустриализации Украины и назначить на пост премьера промышленника.

«Что сейчас нужно экономике Украины? Остановить процесс деиндустриализации, остановить процесс разрушения промышленности, создать условия для развития инноваций, развития реального сектора. А какие требования выдвигают новые политики, которые пришли, к премьер-министру… Это должен быть промышленник, человек, который работает на земле, который не оперирует виртуальными финансовыми потоками, а знает, как поднять производство, которое создает реальные рабочие места, который продвигает экспорт украинской продукции и т. д. Нам нужно развитие высокотехнологических производств, внедрение инноваций», — пояснил Валевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле журналист американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг отметила пять кандидатов на пост премьер-министра Украины. По её словам, кабинет министров Украины могут возглавить: заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.

Напомним, 24 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что фамилии кандидатов на должности премьера и профильных министров будут известны до начала работы парламента.