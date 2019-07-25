Исламабад, 25 июля 2019, 15:57 — REGNUM
Представитель министерства иностранных дел Пакистана Мохаммад Фейсал заявил, что Индия не готова вести диалог по урегулированию конфликта, об этом 25 июля сообщает Geo TV.
Однако дипломат подчеркнул, что иного пути выхода из кризиса между двумя ядерными державами не существует.
Напомним, противоречия между Индией и Пакистаном появились с самого начала обретения независимости двух государств. Причиной конфликта является территориальный спор по поводу Кашмира.
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