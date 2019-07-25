Исламабад, , 15:57 — REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Пакистана Мохаммад Фейсал заявил, что Индия не готова вести диалог по урегулированию конфликта, об этом 25 июля сообщает Geo TV.

Конфликт между Индией и Пакистаном Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако дипломат подчеркнул, что иного пути выхода из кризиса между двумя ядерными державами не существует.

«У Пакистана и Индии нет другого выбора, кроме как диалога. Ядерная война — это самоуничтожение» , — подчеркнул Фейсал.

Напомним, противоречия между Индией и Пакистаном появились с самого начала обретения независимости двух государств. Причиной конфликта является территориальный спор по поводу Кашмира.

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