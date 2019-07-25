Лондон, , 15:45 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увеличить оборонные расходы Соединенного королевства. Об этом он рассказал во время своего первого выступления в парламенте в качестве премьер-министра.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это (увеличение расходов) не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Борис Джонсон был избран главой Консервативной партии Великобритании и новым премьер-министром. За этот пост он боролся с министром иностранных дел Джереми Хантом.

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