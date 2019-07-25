Рига, , 15:41 — REGNUM

Новостной портал «baltnews.lv» более не доступен читателям в Латвии по указанию Министерства иностранных дел республики, сообщает новостной агентство LETA.

Как рассказал пресс-секретарь министра иностранных дел Латвии Мартиньш Дрегерис, 23 июля в Институт математики и информатики Латвийского университета было направлено письмо от МИДа.

В нем было указало, что зарегистрированный в Латвии портал «baltnews.lv» принадлежит информационному агентство «Россия сегодня», которым в свою очередь руководит Дмитрий Киселев. Он же находится под санкциями ЕС и считается «центральным действующим лицом в правительственной пропаганде, которая поддерживает агрессию России на Украине».

В МИДе поясняют, что, согласно латвийскому законодательству, установленные санкции Евросоюзом применимы и на территории Латвии. В данном случае имя домена «baltnews.lv» — хозяйственный ресурс, который принадлежи юридическому лицу, в отношении которого должны быть применены ограничительные меры.

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Также ранее в начале июля 2019 года в соседней Литве по решению суда был заблокирован новостной портал Sputnik Литва. Причина — якобы несанкционированное размещение на сайте Sputnik Литва публикаций Литовского национального радио и телевидения (LRT).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве любая информационная программа, произведённая в России, называется «пропагандой», поскольку в ней не говорится о якобы агрессии России в отношении Украины, ополченцы ДНР и ЛНР не называются исключительно «террористами», как в Литве, не признаётся вина РФ за сбитый «Боинг» над Донбассом, который, уверены в Литве, сбили россияне, не говорится, что все мирные жители, погибшие на Юго-Востоке Украины за последний год, погибли от рук самих ополченцев. Любая иная трактовка событий на Юго-Востоке Украины в Литве называется разжиганием ненависти и призывом к войне.

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