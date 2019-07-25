, 15:38 — REGNUM

Задержание российского танкера на Украине совершенно бесперспективно как инструмент давления на Россию — поэтому эскалация напряжённости, вероятно, происходит ради эскалации. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если кто-то думает, что можно таким способом повышать ставки, это может зайти очень далеко. Завтра начнут задерживать граждан Украины в аэропорту «Внуково», а послезавтра — в аэропорту Борисполя (в Киеве). Это абсолютно тупиковый путь, который не ведёт никуда», — заявил Килинкаров.

Нужно разобраться, кто непосредственно на Украине принимал решение, кто давал команды и так далее. Но это внутреннее дело Украины — и то, что инцидент будет иметь последствия, не вызывает уже никаких сомнений, уверен он.

«Мы посмотрим, чем закончится ещё вся эта история. Она может закончиться очень быстро, а может иметь своё продолжение. И тогда мы будем понимать, для чего вообще это всё делается», — подчеркнул Килинкаров.