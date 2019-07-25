Йошкар-Ола, , 15:36 — REGNUM

25 июля завершился этап подачи документов для регистрации кандидатов-участников выборов депутатов Государственного собрания Марий Эл VII созыва по партийным спискам и одномандатным округам. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК республики.

Избирком зарегистрировал до настоящего момента 145 кандидатов по одномандатным округам из 230, подавших документы. Из девяти партийных списков регистрацию пока провели только в отношении четырех объединений — парламентских партий.

Решения по оставшимся кандидатам-одномандатникам и спискам партий ЦИК примет не позднее 2 августа.

ИА REGNUM напоминает, выборы депутатов Госсобрания республики состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из 52 депутатов 13 будут избраны по партийным спискам, 39 — по одномандатным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.

Парламент будет избираться сроком на пять лет — до сентября 2024 года.

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