Тбилиси, , 04:07 — REGNUM

Скандально прославившаяся телекомпания «Рустави 2» на протяжении всей своей истории являла пример подковерной политической борьбы, время от времени подпитываемой американскими гражданами. Нынешняя эпопея с претензиями бывшего министра обороны правительства Михаила Саакашвили, Ираклия Окруашвили, который заявил свои права на телекомпанию, может пролить свет на роль этого неподражаемого источника грузинской политической аналитики. Об этом рассказывает автор ИА REGNUMАндро Малкин.

«Рустави 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Окруашвили, именно он и никто иной субсидировал владельца телекомпании для ее покупки, дав ему в долг 7 млн долларов. И теперь хозяин «Рустави 2», Кибар Халваши, якобы должен ему эти деньги вернуть. Изумленные журналисты, посчитав доходы Окруашвили, заинтересовались происхождением 7 млн, но все вопросы Окруашвили обрубил коротким «ваша бабушка подарила мне».

Возможно, Окруашвили в погоне за собственной популярностью начал терять берега, приписывая себе не только владение «Рустави 2», но и ключевую роль в финансировании «революции роз», приведшую к власти Саакашвили. Эксперты, пытающиеся осознать масштаб откровений экс-министра обороны, пока что расходятся во мнениях. Некоторые считают, что тайфун словоизвержения связан с потребностями Саакашвили, готовящего для себя удобного политического оппонента. Возможно также, что Окруашвили действует от собственного лица, запасаясь политическим инструментом перед предстоящими парламентскими выборами. А может, все гораздо проще?

Читайте статью Андро Малкина «Правда и ложь в грузинской политике».