Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM

В Петербурге задержаны подозреваемые в крупном хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию исторических Интендантских складов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«По полученной информации, указанными лицами были похищены денежные средства в особо крупном размере, выделенные из федерального бюджета для выполнения работ по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения — «Здание Главного Кригс-Комиссариата «Интендантские склады», — пояснили в управлении.

Здание на улице Глинки в центре северной столицы было возведено в 1770-х годах, архитектор неизвестен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Реконструкция началась еще в 2015 году ради того, чтобы туда въехали различные учреждения, включая региональную дирекцию Министерства культуры.

В связи с информацией о хищениях следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбуждила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В настоящее время по делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на расширение и закрепление доказательной базы. Ряд фигурантов дела задержан, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в управлении.

По данным СМИ, среди задержанных оказался и руководитель областной Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Алексей Бирюков.