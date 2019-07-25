Рига, , 15:32 — REGNUM

Скоро начнется один из последних этапов строительства специальной дороги у шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, которая соединит военный городок в Тапа с полигоном. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee, этим этапом станет строительство туннеля.

По заказу Департамента шоссейных дорог и Центра оборонных инвестиций Эстонии работы по строительству будет выполнять компания GRK Infra AS.

Помимо туннеля на последнем этапе планируется построить переезд через железную дорогу по направлению Тапа-Таллин.