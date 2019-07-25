Москва, , 15:30 — REGNUM

Если задержание российского танкера в Одессе свяжут с арестом украинских моряков в результате инцидента в Керченском проливе, то Киеву придётся признать, что освобождать своих граждан в ближайшие месяцы он не намерен. Об этом заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Не нужно здесь привязывать напрямую украинских моряков к тому событию, которое произошло сегодня. Вопрос украинских моряков могли решить уже вчера, если бы не позиция Климкина. А если вы сейчас привязываете эту ситуацию к украинским морякам, то им нужно сказать, что ещё в ближайшие полгода или год они не выйдут. Пока МИД разберётся, пока там разберутся и так далее», — заявил Килинкаров.«Я считаю, что дополнительная эскалация противостояния между Россией и Украиной абсолютно никому не нужна, если есть политическая воля на то, чтобы идти по пути урегулирования всех противоречий, которые есть между нашими странами», — подчеркнул он.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Neyma — как сообщается, «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.