Екатеринбург, 25 июля 2019, 15:36 — REGNUM
Опрос о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге стоит дополнить вопросом о месте размещении городской соборной мечети. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») в Facebook.
По мнению Альшевских, если в опросе будет представлены три площадки, то одну из них можно предложить под храм, а другую — под мечеть.
Такой компромисс позволит не сталкивать лбами две религиозные конфессии, но приблизиться к их единению и диалогу, считает депутат.
Напомним, в июле 2019 года было определено место для строительства соборной мечети в Екатеринбурге. Под объект предоставят участок на Сортировке.
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