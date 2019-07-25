Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM

Опрос о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге стоит дополнить вопросом о месте размещении городской соборной мечети. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») в Facebook.

Мечеть

По мнению Альшевских, если в опросе будет представлены три площадки, то одну из них можно предложить под храм, а другую — под мечеть.

Такой компромисс позволит не сталкивать лбами две религиозные конфессии, но приблизиться к их единению и диалогу, считает депутат.

Напомним, в июле 2019 года было определено место для строительства соборной мечети в Екатеринбурге. Под объект предоставят участок на Сортировке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начали готовиться к строительству новой мечети