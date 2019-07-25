Рига, , 15:28 — REGNUM

Реализация проекта Rail Baltica в латвийском городе Кенгарагс потребует сноса единственного пешеходного моста через железную дорогу и жилого дома. Об этом сообщает Русское вещание LTV7.

Особое расположение города с населением более 50 тыс. человек — между рекой и железной дорогой осложняет работу проектировщиков будущей скоростной железной дороги. Планируемая в этом районе около станции Яняварти линия Rail Baltica будет находиться на эстакаде, а на ее пути располагается «инженерно-техническое чудо» — закрытый пешеходный мост.

Как рассказал региональный руководитель RB Rail Гиртс Браманс, для того, что Rail Baltica смогла бы продолжить путь до центральной станции уже по земле, мост нужно будет снести. На данный момент мост уже закрыт, но жители Кенгарагс продолжают им пользоваться, так как иного способа пересечь ж/д на станции просто нет. Барманс заверил, что инженеры знают о данной проблеме. Возможно, что для безопасности пешеходов будет построен подземный тоннель или другой пешеходный мост.

В этом же городе на пути Rail Baltica существует препятствие в виде жилого дома. В редакции LTV7 выяснили, что это дом на улице Саласпилс, владельцы которого уже несколько лет остаются в подвешенном состоянии. Сегодня вопрос о сносе жилого здания все еще решается проектировщиками. Следующим препятствием для Rail Baltica в данном направлении станет путепровод Славу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. В начале февраля 2019 года Финляндия приняла решение участвовать в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB.

Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро. ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно.

Несмотря на заявление ЕК, что проект остается одним из важнейших для ЕС, в июле 2018 года появилась информация о возможном снижении финансирования проекта с 85% до 55%. Так как самостоятельно ни Латвия, ни Эстония с Литвой не в состоянии закончить данный проект, то его реализация может быть заморожена или растянута

Однако новое руководство компании RB Rail уверено, что несмотря на возможные риски, строительство железной дороги будет завершено к 2026 году за запланированные 5,8 млрд евро.

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