Ярославль, , 15:28 — REGNUM

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв отрицает наличие недостоверных сведений в его декларации о доходах и имуществе за 2018 год. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Роман Фомичёв Duma.yar.ru

«Вопросы у думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах возникли на основании информации, опубликованной в журнале «Документ-Регион». Однако эти сведения были ошибочно предоставлены налоговым органом. Управление ФНС по Ярославской области уведомили меня, что ошибочные данные возникли по причине сбоя программного обеспечения и официально принесли мне свои извинения», — пояснил ситуацию Роман Фомичёв.

Депутат отметил, что этим же письмом налоговая служба подтвердила отсутствие у него доходов от деятельности коммерческих предприятий.

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