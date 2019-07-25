Лондон, , 16:33 — REGNUM

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании будут сопровождать шедшие под британским флагом суда, проходящие через Ормузский пролив. Об этом, как передает агентство Reuters, сказал представитель британского правительства.

«Королевскому флоту было поручено сопровождать корабли под британским флагом через Ормузский пролив, либо индивидуально, либо группами, если будет достоверно известно об их прохождении», — сказал источник.

«Свобода судоходства имеет решающее значение для глобальной торговой системы и мировой экономики, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее», — добавил представитель британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля власти Ирана задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. По последним данным, судно было задержано за «нарушение международных правил судоходства».