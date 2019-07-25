Москва, , 15:28 — REGNUM

Задержание российского танкера NEYMA на Украине — это пиратство, данный инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях двух стран. Об этом 25 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

«Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку (за провокацию Украины в Керченском проливе)…то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений», — сказал Затулин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

На российскому судне были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве, а также записи радиопереговоров и бортовые журналы, заявили в СБУ.

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