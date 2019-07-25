Вильнюс, , 15:23 — REGNUM

Литовский центр радиологической безопасности, совместно с противопожарной службой сегодня, 25 июля, объявил о начале мероприятий по консультированию жителей страны, которые проживают у границы с Белоруссией, поведению в случае аварии на Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первое мероприятие уже прошло в Швенчёнском районе, в поселении Магунай, объявили в учреждении. Местным жителям рассказывали о том, как их намерены информировать, если на БелАЭС произойдёт авария, о влиянии радиации на здоровье, где прятаться, когда эвакуироваться, об ограничениях употребления воды и пищи и так далее.

Аналогичные мероприятия планируется проводить во всех литовских приграничных населённых пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на законодательном уровне БелАЭС признана «угрозой национальной безопасности» и действует запрет покупки электроэнергии с БелАЭС, однако в экспертном сообществе считают, что эта мера не будет эффективной, если в след за Литвой аналогичный закон не примет Латвия, через которую электроэнергия с БелАЭС может поступать и в Литву.