Тбилиси, , 15:21 — REGNUM

Посольство США в Грузии распространило заявление в связи с обвинениями, предъявленными Главной прокуратурой Грузии соучредителям АО «ТВС Банк», и в очередной раз увязало это дело с проектом Анаклии и выразило поддержку осуществлению проекта.

«Мы внимательно следим за развитием событий вокруг криминальных обвинений, предъявленных Генеральной прокуратурой Грузии соучредителям АР «ТВС Банк» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе Мы выражаем беспокойство в связи с контекстом и обстоятельствами времени предъявленных обвинений. Непредвзятая и прозрачная правовая система, свободная от политического влияния, жизненно важна для западной интеграции Грузии и привлечения иностранных инвестиций», — говорится в заявлении.

Так как Мамука Хазарадзе является одним из соучредителей Консорциума развития Анаклии, посольство подтвердило свою поддержку осуществлению этого проекта и заявило, что строительство нового порта будет способствовать росту экономики страны.

«Мы по-прежнему поддерживаем проект порта Анаклия, который является важнейшим источником американских инвестиций в Грузии и который имеет потенциал содействия росту экономики страны», — говорится в заявлении.

Окончательное обвинение в отмывании почти $17 млн прокуратура предъявила Хазарадзе и Джапаридзе 24 июля и обратилась с ходатайством к суду об избрании для банкиров меры пресечения. В связи с очередными действиями следственных органов Хазарадзе и Джапаридзе заявили о своей отставке с занимаемых должностей председателя и заместителя председателя наблюдательного совета банка.

Об особенном интересе к проекту порта Анаклия госсекретарь США Майк Помпео заявил и грузинскому премьеру Мамуке Бахтадзе в ходе его визита в Вашингтион.