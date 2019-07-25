Тбилиси, 25 июля 2019, 15:21 — REGNUM
Посольство США в Грузии распространило заявление в связи с обвинениями, предъявленными Главной прокуратурой Грузии соучредителям АО «ТВС Банк», и в очередной раз увязало это дело с проектом Анаклии и выразило поддержку осуществлению проекта.
Так как Мамука Хазарадзе является одним из соучредителей Консорциума развития Анаклии, посольство подтвердило свою поддержку осуществлению этого проекта и заявило, что строительство нового порта будет способствовать росту экономики страны.
Окончательное обвинение в отмывании почти $17 млн прокуратура предъявила Хазарадзе и Джапаридзе 24 июля и обратилась с ходатайством к суду об избрании для банкиров меры пресечения. В связи с очередными действиями следственных органов Хазарадзе и Джапаридзе заявили о своей отставке с занимаемых должностей председателя и заместителя председателя наблюдательного совета банка.
Об особенном интересе к проекту порта Анаклия госсекретарь США Майк Помпео заявил и грузинскому премьеру Мамуке Бахтадзе в ходе его визита в Вашингтион.