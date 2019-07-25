Вильнюс, , 15:17 — REGNUM

Сегодняшний день, 25 июля, последний рабочий день литовского парламента, который работает в режиме продлённой из-за инаугурации нового президента Гитанаса Науседы весенней сессии. Однако на пленарной сессии в повестку до сих пор не внесён новый состав правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В самом парламенте утверждают, что если за оставшееся время за сегодня не будет внесён президентский декрет, то весеннюю сессию официально завершат. Осенняя начнётся только с 10 сентября.

Таким образом Литва может остаться без обновлённого правительства, в котором должно измениться три министра и без утверждения кандидата от Литвы в Еврокомиссию. Не исключен вариант и дополнительного созыва депутатов на пленарное заседание специально ради присяги министров.