Вильнюс, , 15:12 — REGNUM

В должность командующего армией Литвы сегодня, 25 июля, вступил генерал-майор Вальдемарас Рупшис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса. Сам Жукас рассчитывает пополнить команду нового президента Литвы Гитанаса Науседы и стать его советником по вопросам обороны.

Свою военную карьеру Рупшис начал в 1990 году, в итоге в 2011 году возглавив главное литовское подразделение — механизированную пехотную бригаду Geležinis vilkas. Эта бригада в настоящий момент является основной строкой расходов увеличивающегося бюджета на оборону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время предвыборной кампании Гитанас Науседа попал в скандал после тайной встречи с Жукасом. Во время предвыборной гонки весной 2019 года Науседу заподозрили в бизнес-интересах в обеспечении литовской армии.

Он через главного лоббиста литовского бизнеса, председателя конфедерации предпринимателей Литвы Валдаса Суткуса, тайно встретился с командующим армией Литвы Витаутасом Жукасом.

Когда информация просочилась, её интерпретировали так, что Науседа хочет заручиться поддержкой армии, а Суткус — оборонными заказами и будущим бизнесом «на стволах». Жукас — дальнейшей карьерой после выхода в запас. Стороны тогда обвинения отвергли, но скандал не стихал несколько недель.