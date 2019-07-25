Мюнхен, Германия, , 15:01 — REGNUM

В 2017 году власти Баварии (Германия) приняли решение о закрытии угольной тепловой электростанции в Мюнхене до 2022 года. Однако экономический департамент города видит препятствия для достижения этой цели, передает немецкий канал n-tv 25 июля.

ТЭС в Мюнхене (сс) Kaethe17

Как заявил представитель экономического департамента, вывод электростанции из эксплуатации может привести к дефициту теплоснабжения в 1,5-миллионном городе. Ее работа необходима до 2025 или даже 2028 года. Городской совет поручил провести независимую экспертизу, по итогам которой должна быть создана концепция отказа от угольной электростанции.

В 2017 году в Мюнхене был проведен референдум по вопросу закрытия электростанции. 60% его участников высказались за закрытие, явка составила 17,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия в данным момент намерена полностью отказаться от использования угля с целью снижения выброса углекислого газа в атмосферу. В декабре 2018 года в Рурской области была торжественно закрыта последняя угольная шахта в стране.