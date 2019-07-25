25 июля 2019 | Время чтения 4 мин

На Ближнем Востоке игра ведется через массу исторических сплетений с их проекцией на сложившуюся ситуацию. Если турки не желают быть пешками в этой игре, им необходимо выходить из фарватера американской политики, начать налаживать отношения с Дамаском, в первую очередь договариваясь с сирийцами о приемлемом варианте совместных действий. И чем скорее – тем лучше.

Станислав Тарасов, , 14:57 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги недавних переговоров со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, заявил, что стороны «не достигли соглашения в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии», не был согласован и вопрос вывода курдских Отрядов народной самообороны с этой территории.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Терпение Турции заканчивается, — подчеркнул Чавушоглу. — Несмотря на минувшие год и один месяц, «дорожная карта» в связи с сирийским регионом Манбидж всё еще не создана». И не только это. Анкара обвинила Вашингтон в проведении «политики неискренности»: в день переговоров с Джеффри глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи встречался с одним из лидеров Отрядов народной самообороны Шахином Джило. Курдский представитель предупредила, что «может начать операцию на востоке Евфрата», чего не желают допустить США, которые, как пишет турецкое издание Habertürk, считают, что «у турок не должно быть дела до положения курдов в этой части Сирии».

Напомним, что в 2017 году по инициативе американцев на территории сирийских провинций Хасеке, Ракка и в восточной части провинции Дейр эз-Зор была создана так называемая «Демократическая федерация Северной Сирии», которая оценивается многими экспертами как построение независимых от Дамаска структур власти. Комментируя эту ситуацию в феврале 2019 года, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон «под предлогом борьбы с терроризмом пытается сформировать на восточном берегу Евфрата квазигосударство, хочет расколоть Сирию», поддерживая курдов, «пытается не допустить возвращения сирийского правительства на восточный берег Евфрата». Но при этом Лавров, возможно, по тактическим соображениям, обошел вопрос о том, что создание курдской автономии «к востоку от Евфрата, к югу от южной границы Армении, которая может быть определена позже, и к северу от границы Турции с Сирией и Месопотамией» предусматривалось статьей 62 части III Севрского договора, подписанного в августе 1920 года.

Правда, это было в его английской редакции. Этот договор, фактически так и не вступивший в силу, де-юре полностью перестал действовать после пересмотра его условий в ходе Лозаннской конференции 1923 года. Но тень Севра всегда витала и витает над Турцией. Потому, что в случае реализации США плана по появлению восточнее Евфрата в Сирии курдского государства может начаться процесс реставрации Севрского договора, который, кстати, предусматривал передачу Армении турецких территорий площадью 103 599 кв. км: две трети вилайетов Ван и Битлис, почти весь вилайет Эрзурум, большую часть вилайета Трапезунд, включая и порт. При этом, объединившись с существовавшей в Закавказье Республикой Арменией, объединенное Армянское государство обладало бы территорией площадью в совокупности свыше 150 тыс. кв. км с выходом к Чёрному морю. И еще. В историографии Курдистана описывается, как после окончания Первой мировой войны шла реализация пункта 9 инициативы президента США Вудро Вильсона по исправлению границ на Ближнем Востоке.

При этом учитывалось желание арабов создать собственное национальное государство на территориях, ранее подконтрольных Османской империи. Предусматривалось добровольное перемещение турок и армян из зоны пограничного треугольника между Арменией, Персией и Месопотамией. Обозначалась провинция в Сирии «с населением около полутора миллионов почти исключительно курдов». Потом эти процессы, которые затронули не всех, стали осуществляться в соответствии с Лозаннским договором: прошло принудительное переселение почти 2 млн человек: около 1,5 млн христиан, в основном греков, покинули Турцию, около 0,5 млн мусульман были выселены из Греции в Турцию. Вот почему турецкое издание Yeni Çağ пишет, что «Анкара до последнего будет сражаться за то, чтобы не «выпустить севрского джина из бутылки», не допустить появления в Сирии курдского государства.

По мнению издания, если Турция решится на боевую операцию восточнее Евфрата, то это будет «не столько антитеррористической операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК), сколько войной против США с целью срыва их геополитических планов». Интрига тут в том, что американцы теряют возможность лавировать между двумя своими союзниками — турками и курдами. Вашингтон будет вынужден раскрыть свои карты. Если ставка делается на курдов, если их используют исключительно как геополитический проект для укрощения амбиций Турции, затягивают сирийский конфликт, срывают возможности его политического урегулирования — это одно. Если же Вашингтон взял курс на геополитическую фрагментацию Турции, что затронет практически не только весь регион Ближнего Востока, но и Закавказье, то необходимо быть готовыми к новым неожиданным потрясениям.

Но как бы то ни было, происходят всё-таки управляемые процессы, когда игра ведется через массу исторических сплетений с их проекцией на сложившуюся ситуацию. Если турки не желают быть пешками в этой игре, им необходимо выходить из фарватера американской политики и начать налаживать отношения с Дамаском и в первую очередь договариваться о приемлемом варианте совместных действий. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет, прежде всего, Анкаре.