Кабул, 25 июля 2019, 14:48 — REGNUM
Председатель Объединенного кабинета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд прибыл в столицу Афганистана, город Кабул с неофициальным визитом, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Генерал провел переговоры с правительством страны, а также с командованием Соединенных Штатов, осуществляющих поддержку правительства страны в борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Таким образом генерал попытался объяснить сложный процесс переговоров с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который проходит параллельно с нападениями террористов на позиции афганских вооруженных сил.
Напомним, США пытаются убедить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключить соглашение о прекращении огня, причиной тому стала неспособность Вашингтона сломить их сопротивление в Афганистане.
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