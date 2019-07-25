Кабул, , 14:48 — REGNUM

Председатель Объединенного кабинета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд прибыл в столицу Афганистана, город Кабул с неофициальным визитом, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Генерал провел переговоры с правительством страны, а также с командованием Соединенных Штатов, осуществляющих поддержку правительства страны в борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Проблема заключается в том, что часть террористов готовы сесть за стол переговоров, а другая, более радикальная, стремиться к продолжению боевых действий» , — говорится в заявлении Данфорда.

Таким образом генерал попытался объяснить сложный процесс переговоров с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который проходит параллельно с нападениями террористов на позиции афганских вооруженных сил.

Напомним, США пытаются убедить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключить соглашение о прекращении огня, причиной тому стала неспособность Вашингтона сломить их сопротивление в Афганистане.

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