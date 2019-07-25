Москва, , 15:29 — REGNUM

У нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона больше шансов добиться сделки по Brexit, чем их было у прежнего главы британского правительства Терезы Мэй, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Джонсона о том, что он не исключает вариант «жёсткого Brexit».

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как ни странно, но у Бориса Джонсона шансов добиться сделки о Brexit больше, чем было у Терезы Мэй, — сказал Кагарлицкий. — По одной простой причине: поведение Еврокомиссии сводится к принципу — по возможности нагадить Великобритании при её выходе из ЕС и наказать британцев за «неправильное» голосование. Но при этом вариант жёсткого Brexit Еврокомиссии в действительности не нужен, так как может обернуться целым рядом потерь для немецкого и французского бизнеса. Еврокомиссия давила на Терезу Мэй, зная, что та вряд ли пойдёт на жёсткий вариант. Поэтому они видели в ней слабого переговорщика и выкручивали ей руки. Что касается Джонсона, то он в силу своего природного хамства может быть вполне адекватным переговорщиком в данной ситуации».

Как подчеркнул Кагарлицкий, при появлении Джонсона во главе британского правительства Еврокомиссия получила сигнал, что жёсткий Brexit реально возможен, а следовательно, ей стоит пойти на компромисс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал добиться новой, более выгодной сделки по выходу страны из состава Евросоюза. В то же время он не исключил вариант «жёсткого Brexit» в случае, если Евросоюз не захочет далее вести переговоры по вопросу сделки об условиях выхода.

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