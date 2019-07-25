Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:38 — REGNUM

В Свердловской области чиновников Нижнего Тагила хотят приучить относиться к коррупции резко отрицательно и давать ей отпор. Техническое задание размещено на сайте госзакупок.

На данные цели горадминистрация готова раскошелиться на 41 тысячу рублей. Эти деньги отдадут организации, которая проведёт антикоррупционные курсы повышения квалификации для чиновников.

Всего в мэрии планируют «перепрошить» 22 человек. Этим людям предстоит пройти 16 часов обучения, из них 8 часов — лекции.

Напомним, в 2018 году в получении взятки обвинили начальника Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Миронов потерял свой пост, экс-руководителя освободили из-под домашнего ареста, после чего железнодорожник покончил жизнь самоубийством.

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