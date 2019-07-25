Вильнюс, , 14:32 — REGNUM

Кандидатом в еврокомиссары от Литвы будет выдвинут нынешний министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс. Об этом сегодня, 25 июля, в Сейме заявил лидер правящих Союза крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Синкявичюсу 28 лет. Он экономист по образованию, закончил университет в Великобритании, стажировался в США, в Литве занимал разные должности на госслужбе — от «Почты Литвы», до государственного агентства по привлечению инвестиций Investuok Lietuvoje и администрации «Литовских аэропортов».

Избран в Сейм по списку крестьян-зелёных. Владеет английским, русским и польским языками.

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявлял, что власти будут стремиться получить в Еврокомиссии позицию еврокомиссара, отвечающего за вопросы энергетики, экономике или по охране границ. Литву в ЕК сегодня представляет Витянис Андрюкайтис, который отвечает за вопросы здравоохранения и пищевой безопасности.