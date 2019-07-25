Киев, , 14:30 — REGNUM

Впервые в новейшей истории Украины в Верховной Раде появится монобольшинство, которое сможет самостоятельно сформировать правительство и реализовать предвыборные обещания. Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады предыдущих созывов Юрий Костенко.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слуга народа» имеет возможность самостоятельно сформировать большинство, а значит получить правительство и все необходимые инструменты, чтобы реализовать все свои обещания, которые они давали на парламентских и президентских выборах. Такая конфигурация происходит впервые в новой украинской истории. Она действительно открывает большие перспективы для обновления украинской политики и изменения её качества», — сказал Костенко.

Он прогнозирует, что между политическими силами обострится конфликт за вектор интеграции Украины, поскольку в Раду прошла пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Существенное противостояние будет не в плоскости «новые-старые» лица, а в плоскости политики, которую будет генерировать партия власти и оппозиция. Основной водораздел между политическими силами больше всего проходил вокруг стратегического отношения Украины к России и Западу. К сожалению, эта проблема не была решена за все годы независимости. Сейчас это противостояние будет обостряться с учетом того, что Медведчук и его команда опять вошли в Раду… Они смогут продвигать пророссийскую политику в Раде… Всегда было идеологическое противостояние… в плоскости, кто за пророссийский вектор развития, а кто за демократический западный вектор», — рассказал Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 99,85% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,17% голосов избирателей. Президентская политсила может завести в Раду 250 депутатов. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,03%, на третье место вышла ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,17% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,03%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

Не преодолевают 5%-й проходной барьер Радикальная партия Олега Ляшко (4,01%), «Сила и честь» Игоря Смешко — 3,82%, «Оппозиционный блок» — 3,03% и другие.