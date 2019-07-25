Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM

Чиновники Министерства обороны получили реальные сроки за хищение 70 млн рублей при установлении границ арктического шельфа России. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Ленинградский окружной военный суд огласил приговор в четверг, 25 июля, в отношении четверых фигурантов: начальника Управления навигации и океанографии Минобороны Сергея Травина, начальника океанографического отдела управления Леонида Шальнова, а также замначальника картографического производства ВМФ Алексея Глазко и гендиректора ООО «Управляющая компания Проминвест» Бориса Савельева.

Их признали виновными по части 4 статьи 159 УК в мошенничестве в особо крупном размере при работе над российской заявкой в ООН на расширение границ арктического шельфа. Дело слушалось в закрытом режиме.

Травин получил 7 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей. Савельева приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей. Шальнов и Глазко получили условные сроки.

Как полагало следствие, фигуранты, предварительно сговорившись, с июня 2014 года по апрель 2015 года в Москве и Петербурге путём обмана уполномоченных должностных лиц различных органов Минобороны России похитили из бюджета деньги, выделенные по государственному контракту на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане, в размере 69 172 191 рубля. Вервые уголовное дело поступило для рассмотрения в 224 гарнизонный военный суд, который затем направил его на рассмотрение в ЛОВС, в итоге вынесший вердикт.