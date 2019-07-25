25 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Операция «Страж» является элементом гибридной войны США против Ирана, демонстрацией силы с целью оказания психологического давления на Тегеран, а также для создания у союзников Вашингтона ощущения, что Соединенные Штаты все контролируют. Кроме того, данная операция будет решать вопросы легализации усиленного военного присутствия США в регионе

Владимир Васильев, , 15:32 — REGNUM

Центральное командование ВС США 19 июля 2019 года сообщило о разработке многонациональной морской операции Sentinel («Страж»). Заявленная цель данной операции — укрепление морской стабильности, обеспечение безопасного прохода и деэскалации напряженности в международных водах на всей территории Аравийского залива, Ормузского пролива, Баб-эль-Мандебского пролива и Оманского залива.

Авианосец. Помпео Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С конца июня 2019 года эту операцию активно пиарил государственный секретарь США Майк Помпео. Он говорил о формировании коалиции для патрулирования ее силами Ормузского пролива. Помпео также разъяснял, как будет проходить данная операция. Здесь есть четыре важных момента: первый — сопровождать гражданские суда будут корабли, имеющие тот же флаг, что и гражданское судно, второй — США берут на себя разведку, наблюдение, организационную поддержку коалиции, а также часть командования и управления, третий — корабли США не будут сопровождать суда других стран через пролив, четвертый — операция будет проводиться в международных водах.

В связи с инициативой США интересна реакция европейских стран. МИД Британии подчеркнул, что запланированная европейская миссия для защиты судоходства поддерживается Лондоном, однако она не является частью политики США по оказанию «максимального давления» на Иран.

Такая позиция Европы вполне объяснима. Дело в том, что три участника Совместного всеобъемлющего плана действий, договора о «ядерной сделке» с Ираном, из Европейского союза — Британия, Германия, Франция, до сих пор поддерживают его. Из соглашения вышли только США. СВПД предполагает в обмен на снятие санкций с Ирана отказ его от обогащения урана и создания ядерного оружия. Этот документ также дает право Ирану развивать ядерную энергетику. Поэтому европейские страны не будут участвовать в реализации планов США по сведению экспорта иранской нефти к нулю.

У Британии, конечно же, как всегда, своя история. 4 июля 2019 года британская морская пехота захватила иранский танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе, который подозревался в перевозке нефти в Сирию. Однако Британия в данном случае опиралась на санкции, введенные Евросоюзом против Сирии, а не на санкции США против Ирана.

Иран назвал эти действия пиратством. 16 июля Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не оставит этот поступок без ответа. Тегеран ответил захватом британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Правда, эти действия официально не позиционируются как ответные. Иранские власти сообщили, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна, Stena Impero находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все двадцать три члена экипажа не покинут судно до окончания расследования. Очевидно, что подобное расследование может идти долго, например до разрешения ситуации с иранским танкером.

Что интересно. Танкер Stena Impero был задержан 19 июля спустя несколько часов после того, как Верховный суд Гибралтара (это заморская территория Британии) продлил арест иранского танкера Grace 1.

Даже после инцидента с танкером Stena Impero глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что «мы не рассматриваем военный вариант, мы ищем дипломатический способ урегулирования ситуации». В ходе последующего телефонного разговора между главами МИД Британии, Франции и Германии по ситуации в Ормузском проливе стороны осудили действия Ирана и сошлись во мнении, что сейчас приоритетной задачей трех стран является обеспечение безопасного судоходства в проливе без эскалации обстановки.

После захвата танкера Stena Impero официальный представитель Центрального командования ВС США Эрл Браун сообщил, что американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, не нарушая воздушного пространства Ирана. Можно предположить, что уважение к границам Ирана у американских военных появилось после того, как 19 июня 2019 года в воздушном пространстве Ирана иранское ПВО сбило американский беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton. Стоимость этого высотного БПЛА, по некоторым данным, доходит до 250 миллионов долларов.

США утверждают, что их беспилотник находился в международном воздушном пространстве. Однако Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, в ходе своего визита в Израиль 24 июня 2019 года на переговоры с советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен Шабатом и советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном сказал, что MQ-4C находился в воздушном пространстве Ирана. Надо полагать, что Николай Патрушев опирался на данные объективного контроля Минобороны РФ.

19 июля 2019 года Центральное командование ВС США также сообщило, что по согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны США санкционировал перемещение американского персонала и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии. Известно, что речь идет о переброске 500 военнослужащих, истребителей F-22 и зенитно-ракетных комплексов Patriot. Есть мнение, что это был первый этап операции «Страж».

С учетом того, что коалицию в рамках операции «Страж» будут возглавлять США, ряд экспертов высказали опасения, что данная коалиция будет использована для морской блокады Ирана, что в конечном итоге приведет к открытому вооруженному конфликту.

Есть основания полагать, что об этом говорить пока преждевременно. Еще нет даже списка участников коалиции. Конечно, не стоит полностью исключать вероятность того, что по ходу развития событий операция «Страж» может пойти не по официально заявленному сценарию, т. е. не на обеспечение свободы судоходства в международных водах, а на морскую блокаду Ирана.

Однако следует понимать, что для Ирана введение против него морской блокады фактически будет означать объявление ему войны. Очевидно, что блокада вызовет жесткую ответную реакцию Тегерана, и это, действительно, выльется в открытый военный конфликт. Иранские официальные лица неоднократно заявляли, что Ормузский пролив будет перекрыт, если страна не сможет по нему транспортировать свою нефть.

Технически сделать это совершенно не сложно. Пролив имеет ширину всего 54 километра, длину 195 километров. В проливе есть два фарватера шириною в 2,5 километра каждый, которые разделены полосою в 5 километров. Ежедневно через пролив проходит в среднем десять танкеров.

Танкеры очень уязвимы, достаточно потопить, повредить один-два или даже создать реальную угрозу такого сценария, и движение гражданских судов в проливе будет фактически парализовано. Можно использовать достаточно дешевые средства: морские мины, дроны-камикадзе, катера-камикадзе и так далее.

Эту задачу можно поручить даже иранским «прокси», чтобы не привлекать регулярную армию и флот и не связывать себя напрямую с данными действиями. Однако для Ирана перекрытие Ормузского залива — это крайняя мера, и она будет применена только в сценарии неизбежного крупномасштабного военного конфликта.

В сложившейся ситуации следует также учитывать, что крупномасштабный военный конфликт не нужен не только Ирану, но и США и их союзникам из Персидского залива, потому что слишком велики будут его издержки с учетом ракетного потенциала Тегерана, а также влияния этого конфликта на транспортировку энергоресурсов и на их цену. Кроме того, страны Европы, участники «ядерной сделки» с Ираном, планы морской блокады не поддержат. Кстати, предыдущие инциденты в Ормузском проливе уже привели к росту стоимости фрахта и страхования.

Следует заметить, что Тегеран на данный момент сделал две «прививки» США и их союзникам. Он показал, как будет действовать в случае нарушения его границы, а также в случае захвата его танкеров: сбил американский БПЛА, залетевший в его воздушное пространство, и на захват своего танкера Британией ответил захватом британского танкера. Теперь потенциальные участники игры на обострение ситуации будут очень тщательно взвешивать риски.

Таким образом, наиболее вероятным представляется следующий сценарий развития событий. Скорее всего, Соединенным Штатам пока не получается сколотить международную коалицию, которая была бы готова пойти на жесткие действия против Ирана в виде его морской блокады.

Операция «Страж» является элементом гибридной войны США против Ирана, демонстрацией силы с целью оказания психологического давления на Тегеран, а также для создания у союзников Вашингтона ощущения, что Соединенные Штаты всё контролируют. Кроме того, данная операция будет решать вопросы легализации усиленного военного присутствия США в регионе.

Вашингтон продолжит реализацию мер, направленных на экономическое удушение Ирана. Основные усилия будут направлены на покупателей иранских энергоресурсов и других товаров, чтобы вынудить их отказаться от сотрудничества с этой страной. В частности, сейчас США взялись за обработку стран Латинской Америки, которые поставляют в Иран продовольствие.

США перейдут к открытой агрессии только в том случае, если будут уверены, что на их меры военного характера не будет масштабного жесткого ответа со стороны Ирана.