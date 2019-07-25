Каир, , 14:28 — REGNUM

В офисе управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Египте подтвердили, что власти страны все еще удерживают пятерых эритрейских беженцев, которые были арестованы во время демонстрации в воскресенье, 21 июля. Об этом передает ВВС Tigrinya.

Отмечается, что беженцы протестовали за пределами зданий УВКБ ООН в связи с задержками в обработке регистрации для вновь прибывших лиц, потребовавших убежища.

Сотрудники УВКБ ООН сожалеют о том, что акция закончилась арестами. Изначально задержанных было более 40, но большинство из них освободили немного позже.

Пятерым эритрейцам, которые все еще остаются под стражей, было предложено предъявить жалобы на задержку в предоставлении регистрации прокуратуре.

В офисе УВКБ ООН отметили, что внимательно следят за происходящим, а также прилагают все усилия, чтобы свести к минимуму задержки в обработке запросов о регистрации от недавно прибывших беженцев.