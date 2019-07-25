Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM

В Екатеринбурге перестроят остановку у городской больницы №7 в Пионерском посёлке после просьб горожан. Решение принял градоначальник Александр Высокинский, передаёт E1.

Жители Кировского района пожаловались мэру на ситуацию во время официального приёма горожан.

По мнению екатеринбуржцев, на действующей остановке не хватает места для всех автобусов, иначе транспорт стоит вплотную друг к другу. Возможности же для расширения площади остановки есть — рядом с объектом лежит часть больничной территории, которая не эксплуатируется учреждением.

По решению мэра действующая остановка будет расширена, а территория — благоустроена и освещена.

Напомним, ранее ожидалось, что в 2019 году Екатеринбург всё-таки получит транспортную реформу. Однако в мэрии решили отказаться от шокового варианта изменений и решили отодвинуть и растянуть их.

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