Анкара, , 14:05 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за последние две недели в Стамбуле были арестованы более 6 тыс. мигрантов, об этом он 25 июля рассказал телеканалу NTV.

«Мы начали спецоперацию 12 июля. В настоящий момент нами были задержаны 6 тыс. 122 человека, из них 2 тыс. 600 человек выходцы из Афганистана» , — подчеркнул Сойлу.

Также среди задержанных были граждане Сирии, точное их число министр не уточнил. За последнее время сотни сирийцев были выдворены из страны, после того, как подписали соответствующие документы.

Напомним, Турция является одной из крупнейших стран мира по количеству беженцев принимаемых на своей территории, по официальным данным здесь проживают 3 млн 500 тыс. граждан Сирии.

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