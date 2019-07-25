Москва, 25 июля 2019, 13:58 — REGNUM
Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на необходимости закрепить законом при застройке микрорайонов обеспечивать строительство социальных объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
«Было бы правильно законодательно обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведение социальных объектов», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.
Сейчас строительство соцобъектов — детских садов, школ, поликлиник и больниц регулируется иными нормативными актами.