Итоги выборов в Верховную раду Украины — мнения

21 июля 2019 года состоялись выборы в Верховную раду Украины. Официальные итоги должны быть оглашены до 5 августа. По состоянию на 25 июля ЦИК завершает подсчеты голосов, однако уже известно, что лидируют представители правящей партии «Слуга народа», за них проголосовало более 42% избирателей. Далее следуют партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, «Батькивщина» и «Голос».

Добавим, партия президента Владимира Зеленского по итогам выборов получает 254 депутатских мандата. Это даёт возможность политической силе монопольно сформировать правящую коалицию и назначить новое правительство.