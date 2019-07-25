Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM

Рассматривать законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов депутаты донского парламента не будут. Проект документа вернули авторам инициативы, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном Заксобрании Сергей Косинов.

По словам народного избранника, вопрос был рассмотрен на заседании комитета по законодательству. Документ не нашёл одобрения по причине финансирования. Но правительство Ростовской области, прокуратура не дали добро.

«Времени отработать [законопроект] с юристами не было, пришлось защищаться «с листа». Дам поручение отработать и будем двигаться дальше», — написал Косинов на своей странице в Facebook.

Ранее донской губернатор Василий Голубев назвал идею дорогой. Так, прямые выборы градоначальников оцениваются в 120 млн рублей. При этом полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов не увидел положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону.

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