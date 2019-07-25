Москва, 25 июля 2019, 13:40 — REGNUM
В Госдуме настаивают на введении режима чрезвычайной ситуации в регионах с горящими лесами, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
«Люди просят нас помочь ввести режим ЧС. Там дышать нечем. Протокольное поручение об этом», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).
Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от политических манипуляций.
«В рамках действующего законодательства решаются эти вопросы. Нужно было, когда случилась эта ситуация — не сегодня и не вчера взять и инициировать», — указал он.
Он возмущен тем, что предложение высказано на завершающем сессию заседании и комитеты прекращают работу.
«Губернаторы инициируют эти вопросы, рассматривает министерство, правительство», — пояснил он, предостерегая от попыток снискать политические лавры, и призвал ответственно подойти к вопросу.
«Мы тоже переживаем, но нужно было это сделать в начале недели, а не сейчас, с яркими выступлениями», — заявил Володин.
В ходе дискуссии было предложено написать депутатский запрос за подписью депутатов всех фракций, такое предложение было поддержано.